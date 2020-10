Da domani XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: evento alla Farnesina (Di domenica 18 ottobre 2020) La XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo quest’anno si svolge dal 19 al 25 ottobre sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. E’ organizzata dal Ministero degli Esteri e la Cooperazione Internazionale, dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e il Turismo, il Ministero della Pubblica Istruzione e Università e dai principali partner della promozione linguistica nel Mondo (Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri, Rai) e dall’Ambasciata della Confederazione Elvetica. Il tema di quest’edizione sarà “L’italiano tra ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) La XXnelquest’anno si svolge dal 19 al 25 ottobre sotto l’Alto Patronato del PresidenteRepubblica. E’ organizzata dal Ministero degli Esteri e la Cooperazione Internazionale, drete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e il Turismo, il MinisteroPubblica Istruzione e Università e dai principali partnerpromozione linguistica nel(AccademiaCrusca, Società Dante Alighieri, Rai) e dall’AmbasciataConfederazione Elvetica. Il tema di quest’edizione sarà “L’italiano tra ...

