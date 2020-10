Crotone, Vrenna: «Premiato il nostro lavoro, me lo aspettavo» (Di domenica 18 ottobre 2020) Il presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus: ecco le sue parole Raffaele Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Crotone JUVENTUS – «Mi aspettavo un risultato positivo visto anche le ultime prestazioni a Sassuolo. Il nostro lavoro è stato Premiato. Però la Juve era messa meglio dietro, quindi ci prendiamo il punto. I risultati vengono attraverso il gioco, questo è il nostro credo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il presidente del, Raffaele, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus: ecco le sue parole Raffaele, presidente del, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus.JUVENTUS – «Miun risultato positivo visto anche le ultime prestazioni a Sassuolo. Ilè stato. Però la Juve era messa meglio dietro, quindi ci prendiamo il punto. I risultati vengono attraverso il gioco, questo è ilcredo». Leggi su Calcionews24.com

