Crotone-Juventus, Morata: “Il pareggio brucia, vi spiego il motivo. Ruolo? Ecco dove preferisco giocare” (Di domenica 18 ottobre 2020) Inaspettato pareggio della Juventus in casa del Crotone.Nel posticipo del quarto sabato di Serie A la compagine bianconera è riuscita a portare a casa soltanto un punto, con l'assenza di CR7 che si è indubbiamente fatta sentire, specialmente in zona gol. Non è bastata, infatti, l'ottima prestazione del neo acquisto della Vecchia Signora Alvaro Morata, condita da una rete siglata e una annullata in modo dubbio nel finale di gara. Proprio l'attaccante spagnolo con un passato tra Chelsea e Atletico Madrid è intervenuto al termine della partita, esprimendo le sue sensazioni sul parziale di 1-1 che ha un po' rallentato il cammino della sua squadra: "E' un pareggio che brucia, è la seconda partita che ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Inaspettatodellain casa del.Nel posticipo del quarto sabato di Serie A la compagine bianconera è riuscita a portare a casa soltanto un punto, con l'assenza di CR7 che si è indubbiamente fatta sentire, specialmente in zona gol. Non è bastata, infatti, l'ottima prestazione del neo acquisto della Vecchia Signora Alvaro, condita da una rete siglata e una annullata in modo dubbio nel finale di gara. Proprio l'attaccante spagnolo con un passato tra Chelsea e Atletico Madrid è intervenuto al termine della partita, esprimendo le sue sensazioni sul parziale di 1-1 che ha un po' rallentato il cammino della sua squadra: "E' unche, è la seconda partita che ...

