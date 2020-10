Crotone-Juventus, il retroscena: solo panchina per Dybala, sfogo dell’ex Palermo con Paratici (Di domenica 18 ottobre 2020) Tre partite giocate, zero minuti per Paulo Dybala.Crotone-Juventus, Simy: “Io vicino alla Nigeria, spiego mia esultaza. Secondo tempo? Ecco in cosa dovremo essere bravi”Questo il minutaggio che sta cominciando a fare discutere in casa Juventus e non solo. Nel pareggio maturato nel posticipo di Serie A disputato ieri tra i bianconeri e il Crotone, il fuoriclasse argentino non è stato scelto da Andrea Pirlo per l'undici titolare ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Una decisione che - considerato anche il risultato finale di 1-1 - fa certamente discutere non poco, e per la quale lo stesso Dybala non è affatto rimasto soddisfatto. Secondo quanto riportato da TuttoSport, ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Tre partite giocate, zero minuti per Paulo, Simy: “Io vicino alla Nigeria, spiego mia esultaza. Secondo tempo? Ecco in cosa dovremo essere bravi”Questo il minutaggio che sta cominciando a fare discutere in casae non. Nel pareggio maturato nel posticipo di Serie A disputato ieri tra i bianconeri e il, il fuoriclasse argentino non è stato scelto da Andrea Pirlo per l'undici titolare ed è rimasto inper tutta la gara. Una decisione che - considerato anche il risultato finale di 1-1 - fa certamente discutere non poco, e per la quale lo stessonon è affatto rimasto soddisfatto. Secondo quanto riportato da TuttoSport, ...

