Cristiana Girelli entra nella storia. Fiorentina Women in difficoltà (Di domenica 18 ottobre 2020) Inarrestabile. Potrebbe essere questo l'aggettivo giusto per definire questo inizio di stagione per Cristiana Girelli. Dopo aver eguagliato la scorsa settimana il record di Patrizia Panico, è arrivato oggi il gol che la porta solitaria ad essere la prima calciatrice ad andare in gol in tutte le prime sei giornate di campionato. Ora è in testa alla classifica con 7 reti, una in più di Daniela Sabatino che aveva anche lei iniziato molto bene la stagione ma ora sembra risentire del periodo nero della sua squadra. Oggi la Juventus ha mostrato tutta la sua superiorità espugnando il campo di Bari, conquistando il punteggio pieno con un poker maturato, per tre quarti, nel primo tempo. Nell'anticipo di pranzo la grande sfida milanese è stata appannaggio della squadra di Ganz. L'illusione del pareggio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristiana Girelli Girelli, gol e record: a segno nelle prime 6 giornate di Serie A Juventus News 24 Serie A femminile 2020/2021: il Milan si prende il derby, poker della Juventus sulla Pink Bari

La Juventus femminile non si ferma ed infila la sesta vittoria consecutiva contro la Pink Bari. La bianconere, grazie alle reti di Arianna Caruso, Cristiana Girelli, Valentina Cernoia e Andrea Staskov ...

Women, poker alla Pink Bari e primato in classifica

TORINO – Sei vittorie in sei partite: le Juventus Women continuano la loro marcia e arrivano alla sosta in testa alla classifica e a punteggio pieno. Contro la Pink Bari è un monologo bianconero e il ...

