Covid | le nuove misure del governo Conte | “Sindaci potranno chiudere vie e piazze Licei | orario flessibile” Palestre | “monitoriamo una settimana”

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l’Italia, ma anche l’Europa”. A più di quattro mesi di distanza dall’ultima conferenza stampa serale in diretta televisiva, il presidente del Consiglio Giuseppetorna a parlare agli italiani per annunciare leregole restrittive decise dalpernere la diffusione del coronavirus. “Non possiamo perdere tempo”, spiega il premier. “Dobbiamo mettere in campo tutte lenecessarie per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto”. È per questo che ilha deciso di dare nuovi poteri ai sindaci, ...