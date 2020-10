Covid, le nuove misure del governo. Conte: “Dobbiamo mettere in campo tutte le misure necessarie per scongiurare un nuovo lockdown” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l’Italia, ma anche l’Europa”. A più di quattro mesi di distanza dall’ultima conferenza stampa serale in diretta televisiva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare agli italiani per annunciare le nuove misure restrittive decise dal governo per Contenere la diffusione del coronavirus. “Non possiamo perdere tempo”, spiega Conte. “Dobbiamo mettere in campo tutte le misure necessarie per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l’Italia, ma anche l’Europa”. A più di quattro mesi di distanza dall’ultima conferenza stampa serale in diretta televisiva, il presidente del Consiglio Giuseppetorna a parlare agli italiani per annunciare lerestrittive decise dalpernere la diffusione del coronavirus. “Non possiamo perdere tempo”, spiega. “Dobbiamoinleperunlockdown generalizzato. Il paese ...

