Adnkronos : Presidi Lazio: 'Porta Portese mercato pro-#Covid, poi vogliono chiudere scuole' - Adnkronos : Presidi Lazio: 'Porta Portese mercato pro-Covid, poi vogliono chiudere scuole' - rtl1025 : 'A partire da oggi l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive, #Spallanzani accetta solo pazienti #COVID?19. Questa… - StefaniaFalone : Covid Lazio, bollettino oggi: record di nuovi positivi (1.198), sei i morti. A Roma 574 contagi - orsininews_ : SPECIALE COVID-19, IN DIRETTA AGGIORNAMENTI E NOTIZIE: VERSO IL NUOVO DPCM -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

E’ tornato anche nei nostri boschi il rito della raccolta delle castagne italiane che, dopo aver rischiato la scomparsa per una fitopatologia causata dal cinipide, sono arrivate quest’anno in anticipo ...Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 ...