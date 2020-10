Covid, la studentessa di terza media che a 14 anni ha scoperto una possibile cura al virus (Di domenica 18 ottobre 2020) Un'adolescente di 14 anni, Anika Chebrolu , che studia alla Independence High School di Frisco, in Texas , ha sviluppato un possibile trattamento per il . La giovane donna ha vinto un concorso, il 3M ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) Un'adolescente di 14, Anika Chebrolu , che studia alla Independence High School di Frisco, in Texas , ha sviluppato untrattamento per il . La giovane donna ha vinto un concorso, il 3M ...

Un'adolescente di 14 anni, Anika Chebrolu, che studia alla Independence High School di Frisco, in Texas, ha sviluppato un possibile trattamento per il Covid-19. La giovane donna ha vinto un concorso, ...

Due nuovi contagi nelle scuole, superati i 2mila casi

Continua l’incremento delle positività da Coronavirus nel territorio provinciale dove ieri, con i 27 nuovi, è stato sfondato il tetto dei 2mila casi da inizio contagio. Tra la ...

Un'adolescente di 14 anni, Anika Chebrolu, che studia alla Independence High School di Frisco, in Texas, ha sviluppato un possibile trattamento per il Covid-19. La giovane donna ha vinto un concorso, ...