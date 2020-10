Covid Italia contagi, Crisanti: «Siamo arrivati a punto di rottura, le misure non funzionano più» (Di domenica 18 ottobre 2020) «Non si riesce a fare tracciamento sul territorio e non si riesce ad arrestare la trasmissione. Siamo arrivati al punto di rottura in cui le misure non funzionano più», così Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, a ‘Mattino Cinque’, commentando le dichiarazioni del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia Domenico Arcuri. Nel corso dell’incontro con le Regioni il governo si è detto pronto a «ricominciare gli acquisti centralizzati di tamponi, reagenti e test antigenici per arrivare a 200mila tamponi molecolari al giorno e 100mila test rapidi antigenici al giorno». leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 ottobre 2020) «Non si riesce a fare tracciamento sul territorio e non si riesce ad arrestare la trasmissione.aldiin cui lenonpiù», così Andrea, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, a ‘Mattino Cinque’, commentando le dichiarazioni del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus inDomenico Arcuri. Nel corso dell’incontro con le Regioni il governo si è detto pronto a «ricominciare gli acquisti centralizzati di tamponi, reagenti e test antigenici per arrivare a 200mila tamponi molecolari al giorno e 100mila test rapidi antigenici al giorno». leggi anche l’articolo ...

VittorioSgarbi : Covid: Governo in preda alla paura. - Agenzia_Ansa : #Covid: allarme Interpol, ferretti mascherine aprono manette Circolare a tutte le questure d'Italia. #ANSA - Corriere : «Io, inglese, vi dico: sul Covid l’Italia ci sta dando una lezione di serietà. E di libertà» - satyagrahaaa : RT @RadioSavana: A detta dell'illustre scienziato virogolo esperto in pandemie, tale Di Maio lo statista, la diffusione del Covid in Italia… - GiovanniLond : RT @Moonlightshad1: Sempre in tournée per l'Italia, decine di comizi col selfie senza mascherina incorporato ma a Torino a farsi processare… -