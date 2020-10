Covid, il primario di di Verona: 'Riaperto il reparto, qui peggio che a marzo. Servono medici e infermieri' (Di domenica 18 ottobre 2020) 'Stiamo facendo una 'chiamata alle armi', dobbiamo richiamare medici e infermieri. Qui è peggio che a marzo'. lo ha spiegato a telefono con l'Ansa Claudio Micheletto, direttore dell'unità di ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) 'Stiamo facendo una 'chiamata alle armi', dobbiamo richiamare. Qui èche a'. lo ha spiegato a telefono con l'Ansa Claudio Micheletto, direttore dell'unità di ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus la testimonianza di un medico: 'Abbiamo riaperto il reparto Covid, sembra un film già visto' #ANSA - HuffPostItalia : '6 giorni al lavoro con i sintomi covid': primario indagato per epidemia colposa a Belluno - sergimagugliani : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus la testimonianza di un medico: 'Abbiamo riaperto il reparto Covid, sembra un film già visto' #ANSA https://… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus la testimonianza di un medico: 'Abbiamo riaperto il reparto Covid, sembra un film già visto' #ANSA https://… - Fake_Normality : RT @GHapix: @MassimGiannini @LaStampa Non muore nessuno per Covid. Finiscila di dire idiozie sennò saremo costretti a chiedere al primario… -