Covid, ‘idolo’ del fitness morto a 33 anni. Aveva detto: “È solo una banale influenza” (Di domenica 18 ottobre 2020) Si chiamava Dmitry Stuzhuk, Aveva 33 anni, ed era un influencer specializzato in fitness da un milione di follower. Era anche un negazionista convinto, Dmitry, tanto che più volte sul suo profilo Instagram Aveva parlato del Covid-19 come di una banale influenza. Poi si è ammalato, durante un viaggio in Turchia. Ricoverato in ospedale a Kiev, le condizioni del 33enne si sono aggravate fino alla morte, dovuta a complicazioni cardiache. Queste le sue parole mentre si trovava ricoverato: “Voglio condividere con voi come mi sono ammalato e mettervi in guardia con forza – scrive Dmitry – ho anche pensato che non ci fosse il Covid, fino a quando non mi sono ammalato. Il Covid-19 non è una sciocchezza. È pesante. Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Si chiamava Dmitry Stuzhuk,33, ed era un influencer specializzato inda un milione di follower. Era anche un negazionista convinto, Dmitry, tanto che più volte sul suo profilo Instagramparlato del-19 come di unainfluenza. Poi si è ammalato, durante un viaggio in Turchia. Ricoverato in ospedale a Kiev, le condizioni del 33enne si sono aggravate fino alla morte, dovuta a complicazioni cardiache. Queste le sue parole mentre si trovava ricoverato: “Voglio condividere con voi come mi sono ammalato e mettervi in guardia con forza – scrive Dmitry – ho anche pensato che non ci fosse il, fino a quando non mi sono ammalato. Il-19 non è una sciocchezza. È pesante. Mi ...

