Covid, Brusaferro “Intervenire ora per evitare una forte crescita” (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi perchè la nostra curva del virus non è diversa da quella degli altri. I risulati di questi interventi a livello nazionale e nel caso ce ne fossero subito dopo anche a livello regionale non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi”. Lo afferma in un'intervista al Sole 24 Ore Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.Per Brusaferro “questo è un momento importante per il Paese e bisogna rafforzare la consapevolezza che dobbiamo adottare misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamoche accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi perchè la nostra curva del virus non è diversa da quella degli altri. I risulati di questi interventi a livello nazionale e nel caso ce ne fossero subito dopo anche a livello regionale non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi”. Lo afferma in un'intervista al Sole 24 Ore Silvio, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.Per“questo è un momento importante per il Paese e bisogna rafforzare la consapevolezza che dobbiamo adottare misure ...

CorriereCitta : Covid, Brusaferro “Intervenire ora per evitare una forte crescita” - SaluteLab : #Covid19, Brusaferro (ISS): 'Intervenire ora per evitare la forte crescita dei contagi'. LE SUE PAROLE??… - occhio_notizie : #Covid, #Brusaferro: 'Intervenire per frenare #contagi, effetti tra 15 giorni' - Andrea00883082 : @istsupsan @AzzolinaLucia @s_brusaferro @MIsocialTW Il problema e' la normativa sbagliata ,se si verifica un caso d… - Agenparl : Comunicato: Prevenzione e risposta a Covid-19, audizione del presidente dell’ISS, Brusaferro – Giovedì alle 8,30 di… -