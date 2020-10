Covid-19, tamponi per tutti a 20 euro: il comune paga le spese per la sanificazione (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiPuglianello (Bn) – tamponi a tutta la cittadinanza. Si inizierà dalle attività commerciali, le quali saranno anche sanificate, per poi procedere con tutti i cittadini seguendo un calendario. Queste le decisioni varate nel corso di una riunione tenuta ieri pomeriggio presso la Casa Municipale, che ha fatto seguito ad un’altro appuntamento convocato d’urgenza, in call-conference, tra il sindaco Francesco Maria Rubano e i titolari delle attività commerciali e artigianali di Puglianello maggiormente frequentate. Il Sindaco ne ha approfittato per rendere nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di sanificare le suddette attività accollandosi i costi di tale intervento. Ma non è tutto. Il primo cittadino ha invitato gli operatori economici a sottoporsi alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiPuglianello (Bn) –a tutta la cittadinanza. Si inizierà dalle attività commerciali, le quali saranno anche sanificate, per poi procedere coni cittadini seguendo un calendario. Queste le decisioni varate nel corso di una riunione tenuta ieri pomeriggio presso la Casa Municipale, che ha fatto seguito ad un’altro appuntamento convocato d’urgenza, in call-conference, tra il sindaco Francesco Maria Rubano e i titolari delle attività commerciali e artigianali di Puglianello maggiormente frequentate. Il Sindaco ne ha approfittato per rendere nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di sanificare le suddette attività accollandosi i costi di tale intervento. Ma non è tutto. Il primo cittadino ha invitato gli operatori economici a sottoporsi alla ...

