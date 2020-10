Covid-19 | Renzi | “No al coprifuoco! Ho una proposta per le scuole” 

Leggi su inews24

(Di domenica 18 ottobre 2020)-19, parla Matteo. Il leader di Italia Viva, intervistato da La Stampa, propone una serie di soluzioni in piena emergenza tra cui anche sul fronte scolastico. No al coprifuoco e alla didattica a distanza, un rafforzamento dei trasporti pubblici e un progetto serio per accedere ai fondi del Recovery fund: è questa la linea … L'articolo-19,: “No alHo unaper le scuole” proviene da Inews.it.