Covid-19, Locatelli: “No a chiusura scuole, sono priorità del Paese” (Di domenica 18 ottobre 2020) Covid-19, il professor Locatelli ha detto la sua su un’eventuale seconda chisura delle scuole in Italia a causa dei numeri in crescita Soprattutto negli ultimi giorni, l’Italia sta registrando picchi nel numero dei contagi da Covid-19 mai visti prima. I dati sono sempre più allarmanti, tanto che il Governo dovrebbe emanare già da questa sera … L'articolo Covid-19, Locatelli: “No a chiusura scuole, sono priorità del Paese” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 ottobre 2020)-19, il professorha detto la sua su un’eventuale seconda chisura dellein Italia a causa dei numeri in crescita Soprattutto negli ultimi giorni, l’Italia sta registrando picchi nel numero dei contagi da-19 mai visti prima. I datisempre più allarmanti, tanto che il Governo dovrebbe emanare già da questa sera … L'articolo-19,: “No apriorità del Paese” proviene da Inews.it.

TgLa7 : #Covid, Locatelli (CSS): non siamo in situazione panico - TgLa7 : #Covid, #Locatelli (presidente #Css): 'Non credo sia necessario #coprifuoco serale' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'Presto l'acquisto di 20 milioni di tamponi antigenici' #coronavirus - infoitsalute : Covid, Locatelli: 'Non è situazione di panico o allarme' - zazoomblog : Locatelli Css: Covid -19 cresce ma non siamo in una situazione né di panico e né di allarme -… -