Covid-19, in Liguria 6 vittime e ospedalizzati in crescita. I nuovi positivi sono 370 su 3328 tamponi (Di domenica 18 ottobre 2020) In Liguria i positivi ora sono 6687, 329 più di ieri: la maggior parte dei nuovi contagi si registra ancora nell'area metropolitana di Genova

