Covid-19, deceduto 82enne di San Potito Ultra al “Moscati” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto nella notte, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, un 82enne di San Potito Ultra (Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 24 settembre scorso. Risultato negativo alla Sars Cov 2, era stato ricoverato nell’Unità operativa di Oncologia Medica. Il 6 ottobre, quando sono stati effettuati dei controlli sui degenti del reparto, il paziente è risultato positivo al nuovo Coronavirus ed è stato trasferito al Covid Hospital. L'articolo Covid-19, deceduto 82enne di San Potito Ultra al “Moscati” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈnella notte, alHospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, undi San(Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 24 settembre scorso. Risultato negativo alla Sars Cov 2, era stato ricoverato nell’Unità operativa di Oncologia Medica. Il 6 ottobre, quando sono stati effettuati dei controlli sui degenti del reparto, il paziente è risultato positivo al nuovo Coronavirus ed è stato trasferito alHospital. L'articolo-19,di Sanal “Moscati” proviene da Anteprima24.it.

