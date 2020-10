Covid-19, bollettino 18 ottobre: 11mila contagiati, 69 i morti (Di domenica 18 ottobre 2020) Covid-19, ecco il bollettino del 18 ottobre 2020. Numeri ancora allarmanti in Italia, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi due giorni. La Campania è la regione con più nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Di seguito il quadro totale. Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 ottobre 2020)-19, ecco ildel 182020. Numeri ancora allarmanti in Italia, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi due giorni. La Campania è la regione con più nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Di seguito il quadro totale. Il-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio … L'articolo proviene da Inews.it.

RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - gian_antone : Siamo in salita e l'autunno è appena all'inizio. Il caos e la paura la immaginavamo x l'inverno, lontana, e invece… - baritoday : In Puglia 301 nuovi casi di covid e tre decessi. La metà dei contagi è nel Barese -