Covid, 11.705 nuovi casi e 69 morti: il bollettino del 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 18 ottobre 2020. Sono 11.705 i nuovi casi, mentre i morti nell’ultimo giorno sono stati in tutto 69. Le persone attualmente positive in Italia salgono a 126.237 (+9.302 rispetto a ieri), i morti totali a 36.543 (+69), e i guariti a 251.461 (+2.334), per un totale di 414.241 casi (+11.705): questo il bilancio della pandemia da Coronavirus emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 18, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 182020. Sono 11.705 i, mentre inell’ultimo giorno sono stati in tutto 69. Le persone attualmente positive in Italia salgono a 126.237 (+9.302 rispetto a ieri), itotali a 36.543 (+69), e i guariti a 251.461 (+2.334), per un totale di 414.241(+11.705): questo il bilancio della pandemia da Coronavirus emerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione ...

