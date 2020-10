Cos’è la Sezione 230 e cosa potrebbe accadere se venisse abrogata

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) Questi sono sicuramente giorni importanti per il mondo dei social network, in rete non si sente che parlare della famosa230 ma non tutti sannosia esemodificata. La230 è un piccolo paragrafo di una celebre legge varata nel lontano 1996 rubricata “Communications Decency Act” che regolamenta il contenuto delle pubblicazioni fatte online. La ratio che ha spinto il legislatore a predisporre una legge simile era quella di voler limitare il contenuto della pornografia online. In quel periodo, infatti, Internet era uno spazio virtuale non regolamentato da nessuna norma giuridica e di fatto poteva rivelarsi estremamente pericoloso per i più piccoli. Lo scopo della...