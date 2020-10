Coronavirus Toscana: 5 morti, tutti a Firenze (età media 89,4 anni), oggi 18 ottobre. 906 nuovi casi, nuovo record, 41% in più del 17 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 1.194 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 436 a Firenze, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 183 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 100 a Pisa, 65 a Livorno, 55 ad Arezzo, 33 a Siena, 26 a Grosseto, 9 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 1.194 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 436 a, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 183 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 100 a Pisa, 65 a Livorno, 55 ad Arezzo, 33 a Siena, 26 a Grosseto, 9 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione

regionetoscana : #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, contagi ancora in crescita: 906 nuovi casi e 5 decessi - infoitinterno : Coronavirus: 906 nuovi casi positivi in Toscana, 9.247 i positivi (+732), 55 in terapia intensiva (+1), 5 deceduti -