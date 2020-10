Coronavirus | Spadafora sul nuovo Dpcm | “Lottiamo per far continuare lo sport”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possail più possibile”. Così il Ministro dello Sport Vincenzo, a margine dell’evento Tennis & Friends, sulle ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel. “Lo sapremo tra un’ora. Ci stiamo confrontando” ha aggiunto il ministro.L'articolosul: “Lottiamo per farlo sport” MeteoWeb.