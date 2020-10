Coronavirus | Salvini “Nuova chiusura sarebbe morte del Paese”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 ottobre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – “Ci rifiutiamo di pensare a una nuovageneralizzata,ladi questo Paese. Il rimedio rischia di fare più danni del danno che deve riparare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in conferenza stampa a Genova prima di incontrare vertici ed eletti del partito. “Mi domando cosa abbia fatto il governo negli ultimi sei mesi per prevenire e limitare la seconda ondata. Torniamo a febbraio-marzo con l’Italia che attende le dichiarazioni in diretta tv per capire chi va a scuola e chi resta a casa, chi è fortunato e chi è sfortunato”, ha aggiunto. Pernella prima ondata “tutto o quasi si poteva giustificare, sono passati sei mesi, mi rifiuti di pensare a chiusure indiscriminate ...