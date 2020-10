Coronavirus, Remuzzi: “Adesso la mascherina è il nostro vaccino, decongestionare gli ospedali con strutture intermedie per pazienti non gravi” (Di domenica 18 ottobre 2020) “In questo momento finche’ non arriva quello vero la mascherina e’ il nostro vaccino”. A dirlo il professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, che in un’intervista al Mattino propone per i pazienti “sintomatici ma non gravi“, per decongestionare gli ospedali e preservare le famiglie, delle strutture intermedie. “E’ dimostrato – spiega- che la mascherina fa passare poca quantita’ di virus dai positivi che in questo modo attivano la risposta immunitaria nel corpo delle persone sane senza farle ammalare. Oggi nelle aree rosse della Lombardia dove la malattia ha circolato di piu’ le ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “In questo momento finche’ non arriva quello vero lae’ il”. A dirlo il professore Giuseppe, direttore dell’Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, che in un’intervista al Mattino propone per i“sintomatici ma non gravi“, perglie preservare le famiglie, delle. “E’ dimostrato – spiega- che lafa passare poca quantita’ di virus dai positivi che in questo modo attivano la risposta immunitaria nel corpo delle persone sane senza farle ammalare. Oggi nelle aree rosse della Lombardia dove la malattia ha circolato di piu’ le ...

SirAlexPlini : Remuzzi: ' la mascherina abbassa la carica virale e diventa come un vaccino' Ok pure a questo gli hanno frullato i… - ladyonorato : RT @Zippo88lrr: @VaeVictis @PonytaEle @Giandom84354994 @GioChirilly @VitoGulli @giuz73 @Marko_Morandi @valy_s @Genevi2020 @LKaganovich2970… - Sara71864853 : @Andyphone @matteosalvinimi Forse l hanno fatto xchè non ci sono i numeri di mortalità tali da giustificare coprifu… - CauzziLorenza : RT @lombardini22: 'Dobbiamo avere la massima cura delle persone anziane, le persone che non rischiano di morire invece dovrebbero poter far… - tatiana__ras : RT @Libero_official: #coronavirus, il governo 'ha sottostimato i morti'. L'articolo di #Lancet: dati ufficiali e registri funebri, 'il 60%… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Remuzzi Coronavirus, Remuzzi: “Adesso la mascherina è il nostro vaccino, decongestionare gli ospedali con strut ... Meteo Web Coronavirus, gli esperti in errori

Da un esperto virologo o immunologo ci aspettiamo indicazioni plausibili, non clamorosi e dannosi abbagli come quelli che ci hanno propinato fino a poche settimane fa quelli de ...

Coroanvirus, Remuzzi: "Ma cosa è successo in Italia? A Bergamo il virus fa fatica a circolare"

Giuseppe Remuzzi ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dell'emergenza Coronavirus che ha coinvolto il mondo del calcio.

Da un esperto virologo o immunologo ci aspettiamo indicazioni plausibili, non clamorosi e dannosi abbagli come quelli che ci hanno propinato fino a poche settimane fa quelli de ...Giuseppe Remuzzi ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dell'emergenza Coronavirus che ha coinvolto il mondo del calcio.