Coronavirus, quasi 12.000 nuovi contagi. Da Verona: “Qui è peggio che a marzo. Serve il personale” (Di domenica 18 ottobre 2020) Continuo ad aumentare i casi di Covid in Italia. Sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, l’aumento è di 780 unità ed in aumento sono anche i decessi (69 contro 47). E con l’aumento dei casi, aumenta anche il timore degli addetti ai … L'articolo Coronavirus, quasi 12.000 nuovi contagi. Da Verona: “Qui è peggio che a marzo. Serve il personale” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 ottobre 2020) Continuo ad aumentare i casi di Covid in Italia. Sono 11.705 inelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, l’aumento è di 780 unità ed in aumento sono anche i decessi (69 contro 47). E con l’aumento dei casi, aumenta anche il timore degli addetti ai … L'articolo12.000. Da: “Qui èche ail personale” NewNotizie.it.

Adnkronos : #COVID19, in #Lombardia boom #contagi: quasi 3000 - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - Fernana48631339 : @ElisaSnape99 @PietroPragliol1 @lorepregliasco Basta questo? - Geom_Rizzello : RT @GiorgioSestili: Dati #coronavirus 18-10-2020 Nuovi positivi 11.705 con quasi 147mila tamponi (20mila in meno di ieri) Rapporto posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Bollettino coronavirus, quasi mille nuovi contagi. Crescono del 10% gli isolati in casa La Stampa Covid: 1.463 nuovi casi in provincia di Milano, oltre 350 in quelle di Monza e Varese

Milano, 18 ott 17:33 - (Agenzia Nova) - È ancora Milano la provincia lombarda maggiormente interessata dall’aumento dei casi di coronavirus: dei 2.975 nuovi positivi nella regione, quasi la metà, ...

Contagi: 3mila solo in Lombardia In Campania mancano posti letto

Per il terzo giorno oltre soglia 10mila, con meno tamponi. Sale la percentuale dei positivi: siamo all'8% contro il 7% di sabato. Ma siamo ancora lontani dai livelli di marzo ...

Milano, 18 ott 17:33 - (Agenzia Nova) - È ancora Milano la provincia lombarda maggiormente interessata dall’aumento dei casi di coronavirus: dei 2.975 nuovi positivi nella regione, quasi la metà, ...Per il terzo giorno oltre soglia 10mila, con meno tamponi. Sale la percentuale dei positivi: siamo all'8% contro il 7% di sabato. Ma siamo ancora lontani dai livelli di marzo ...