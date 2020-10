Coronavirus, quasi 11.000 casi in 24 ore. Attesa per la conferenza stampa del premier Conte (Di domenica 18 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, quasi 11.000 casi nelle ultime 24 ore a fronte di 165.837 tamponi processati. Sono 47 le vittime. Ancora in aumento casi di Coronavirus in Italia, a fronte però di un boom di tamponi, oltre 165.000. Il rapporto tra positivi e tamponi processati si attesta quindi intorno al 6 per cento. La Lombardia, la Campania e il Lazio sono le Regioni più colpite. CoronavirusCoronavirus, il bollettino del 17 ottobre Nel 17 ottobre i casi registrati salgono a quota 10.925 ma a fronte di 165.837 tamponi processati, 15.460 in più rispetto a quelli analizzati nelle ventiquattro ore precedenti. Il rapporto tra soggetti positivi e tamponi analizzati si attesta quindi intorno al sei per cento. Una soglia preoccupante ma ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020)in Italia,11.000nelle ultime 24 ore a fronte di 165.837 tamponi processati. Sono 47 le vittime. Ancora in aumentodiin Italia, a fronte però di un boom di tamponi, oltre 165.000. Il rapporto tra positivi e tamponi processati si attesta quindi intorno al 6 per cento. La Lombardia, la Campania e il Lazio sono le Regioni più colpite., il bollettino del 17 ottobre Nel 17 ottobre iregistrati salgono a quota 10.925 ma a fronte di 165.837 tamponi processati, 15.460 in più rispetto a quelli analizzati nelle ventiquattro ore precedenti. Il rapporto tra soggetti positivi e tamponi analizzati si attesta quindi intorno al sei per cento. Una soglia preoccupante ma ...

Corriere : In Italia quasi 11 mila nuovi casi in un giorno e 47 morti Bollettino - fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di quasi 250 sindaci italiani al governo: “Il Mes priorità assoluta per rafforzare la sanità… - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - guidoics : @gyn_lemon la migliore soluzione era fare circolare il virus in estate e nel mese di settembre quando tutti i coron… - Idl3 : RT @minomazz: 'È quasi finito e i vaccini sono fantastici'. Ieri negli US si è registrato il numero più alto di casi da #coronavirus da lug… -