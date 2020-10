Coronavirus | perché contrapporre sanità ed economia? Le restrizioni servono a tutelare entrambe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) di Franco Failli Sono mesi che vediamo rappresentato uno spettacolo mediatico che mostra come contrapposti gli interessi sanitari del paese a quelli economici. L’argomento, non privo di buon senso, dei molti che criticano le misure restrittive varate dal governo suona, in sintesi, pressappoco così: è inutile preservare la salute rispetto all’infezione da Covid-19 se poi rimaniamo tutti senza lavoro, l’va a gambe all’aria, e in definitiva moriamo di fame e di stenti. E in effetti per molti settori della nostra, gli effetti delle iniziative generate dalla necessità di limitare il diffondersi dalla pandemia sono pesanti. Evidentemente tra i più danneggiati ci sono gli operatori del turismo e dello spettacolo, ma non vanno dimenticate anche categorie meno popolate ma non per questo con ...