Coronavirus | oggi 69 morti e 11 705 nuovi casi | Lombardia e Piemonte le Regioni più colpite Tutti i DATI nel BOLLETTINO

(Di domenica 18 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 69, 2.334 guariti e 11.705su 146.541 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 7,98% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi, ma prosegue il trend verso l’appiattimento della salita della curva (vedi grafico sotto). Lecon il più alto numero dinelle ultime 24 ore sono(2.975), Campania (1.376), Lazio (1.198),(1.123), Toscana (906), Veneto (800), Sicilia (548) ed Emilia Romagna (526). La Regione con menoin rapporto alla popolazione residente è sempre la ...

Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. I ricoveri (+122) ora sono sopra quota mille - lussy_twitto : RT @BR_Sprecher: #DecisioneCF Il forte aumento delle infezioni da coronavirus è preoccupante. Oggi il Consiglio federale ha preso provvedim… - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 18 Ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Conferenza stampa premier Giuseppe Conte, diretta tv streaming video: nuovo Dpcm, chiusure e restrizioni Governo per arginare diffusione del coronavirus.L'esito del tampone eseguito sabato su un membro del Team Sqaudra della Giorgio Tesi Group non è arrivato e quindi le due società hanno deciso di non corere rischi ...