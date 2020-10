Coronavirus | nuovo decreto in arrivo Cosa dobbiamo aspettarci

Leggi su newsmondo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Emergenza, il governo al lavoro su unper frenare la diffusione del Covid in Italia.cambia. Il governo si muove per fronteggiare l’aumento dei casi diin Italia e lavora ad un. I lavori sono iniziati nella serata del 16 ottobre e sono proseguiti anche nella giornata del 17, fino al vertice serale durante il quale l’esecutivo si confronta sulla Manovra economica e sulle nuove misure da adottare per contenere i casi di Covid nel nostro Paese.cambia con ilcontro ilMa...