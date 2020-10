Coronavirus: nuove chiusure a partire da domani, ecco chi rischia (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Governo sta preparando in queste ore un nuovo dpcm per arginare la crescita di contagi degli ultimi giorni. Chi rischia di chiudere. (Photo by Omar Marques/Getty Images) In attesa dei nuovi dati sulla curva epidemiologica in Italia, il Governo con le Regioni e gli esperti del Cts, stanno preparando un nuovo dpcm: previste nuove restrizioni a partire dai prossimi giorni. Si parla di scaglionamenti a scuola, della chiusura delle palestre e la riduzione dell’orario di pub e ristoranti. Nel frattempo c’è stato il via libera nella notte alla nuova legge di bilancio da 40 miliardi. 4 miliardi sono destinati al Servizio Sanitario Nazionale e altri 4 per il sostegno ai settori più colpiti dalla pandemia. In Italia ieri i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sfioravano gli 11mila, 47 i morti, ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Governo sta preparando in queste ore un nuovo dpcm per arginare la crescita di contagi degli ultimi giorni. Chidi chiudere. (Photo by Omar Marques/Getty Images) In attesa dei nuovi dati sulla curva epidemiologica in Italia, il Governo con le Regioni e gli esperti del Cts, stanno preparando un nuovo dpcm: previsterestrizioni adai prossimi giorni. Si parla di scaglionamenti a scuola, della chiusura delle palestre e la riduzione dell’orario di pub e ristoranti. Nel frattempo c’è stato il via libera nella notte alla nuova legge di bilancio da 40 miliardi. 4 miliardi sono destinati al Servizio Sanitario Nazionale e altri 4 per il sostegno ai settori più colpiti dalla pandemia. In Italia ieri i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sfioravano gli 11mila, 47 i morti, ...

