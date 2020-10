Coronavirus nel Lazio, nuovo record di posiviti: 1.198 casi (574 a Roma). La situazione delle Asl (Di domenica 18 ottobre 2020) “Su 23 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48h, in particolare nella Asl di Frosinone), 6 i decessi e 49 i guariti”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “A Frosinone record dei casi – ha proseguito l’Assessore – Una buona notizia però c’è: presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal COVID-19. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la Regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. È necessario che i medici di medicina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020) “Su 23 mila tamponi oggi nelsi registrano 1.198positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48h, in particolare nella Asl di Frosinone), 6 i decessi e 49 i guariti”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato. “A Frosinonedei– ha proseguito l’Assessore – Una buona notizia però c’è: presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal COVID-19. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la Regione con il maggior numero ditestati per abitanti. È necessario che i medici di medicina ...

