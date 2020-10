Coronavirus, negò l’esistenza del Covid-19: morto a 33 anni influencer ucraino (Di domenica 18 ottobre 2020) Un noto influencer ucraino, che aveva negato l’esistenza del Covid-19, è morto all’età di 33 anni a causa del virus. Dmitriy Stuzhuk si è ammalto durante un viaggio in Turchia ed era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere risultato positivo. La star dei social media, esperto di fitness, è stato dimesso dall’ospedale dopo otto giorni, ma il virus ha provocato complicazioni cardiache. Dopo essere stato nuovamente ricoverato d’urgenza, la sua ex moglie Sofia, 25 anni, ha confermato che era in “gravi condizioni” e “incosciente”.L'articolo Coronavirus, negò l’esistenza del Covid-19: morto a 33 anni ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Un noto, che aveva negato l’esistenza del-19, èall’età di 33a causa del virus. Dmitriy Stuzhuk si è ammalto durante un viaggio in Turchia ed era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere risultato positivo. La star dei social media, esperto di fitness, è stato dimesso dall’ospedale dopo otto giorni, ma il virus ha provocato complicazioni cardiache. Dopo essere stato nuovamente ricoverato d’urgenza, la sua ex moglie Sofia, 25, ha confermato che era in “gravi condizioni” e “incosciente”.L'articolo, negò l’esistenza del-19:a 33...

Max291278 : .... Non nego, ma dubito! #codacons #COVID__19 #COVID19italia #coronavirus #virus #Governo #Governodicialtroni… - ericaafabbri : RT @Ornx: @alebi74 @repubblica Ci faranno diventare malati mentali più che di coronavirus. Non nego il virus e faccio attenzione e sacrific… - noilatuavoce : RT @Ornx: @alebi74 @repubblica Ci faranno diventare malati mentali più che di coronavirus. Non nego il virus e faccio attenzione e sacrific… - cotrozzi_lisa : RT @Ornx: @alebi74 @repubblica Ci faranno diventare malati mentali più che di coronavirus. Non nego il virus e faccio attenzione e sacrific… - CarloRapezzano : RT @Ornx: @alebi74 @repubblica Ci faranno diventare malati mentali più che di coronavirus. Non nego il virus e faccio attenzione e sacrific… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negò Ecco i nostri "alleati" Nato e Ue. La Polonia nega lo spazio aereo agli aiuti verso l'Italia L'AntiDiplomatico