Coronavirus | ma quale “modello italiano” | il governo non sa che pesci pigliare

Roma, 18 ott – Un caso emblematico, oltre che pittoresco, dell'impotenza con cui l'Italia – e non solo l'Italia – sta combattendo il virus è Vincenzo De Luca. Lui, che ha preso misure severe, anzi, severissime, ora si ritrova a gestire una delle regioni con più contagi. È un paradosso. Come è un paradosso il caso svedese, spesso utilizzato da Vittorio Sgarbi per sottolineare la precarietà delle misure di contenimento: in Svezia, nonostante le blande misure per contenere i contagi, non si è verificata nessuna catastrofe sanitaria. E che dire delle idiosincrasie dei cosiddetti esperti? Se si accende la tv, non c'è una trasmissione di attualità nel quale non compaia qualche professorone a dire la sua: e ognuno dice qualcosa di diverso, al punto che il dibattito fra medici ...

