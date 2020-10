Coronavirus, Locatelli: “Non siamo in una situazione di panico: 700 persone in terapia intensiva, lontanissimi dal picco” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Non siamo in situazione di panico ne’ di allarme, solo un terzo del numero di ieri di positivi e’ in soggetti sintomatici, mentre a febbraio e marzo erano tutti sintomatici”. Lo ha detto il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanita’, intervenendo a ‘In mezz’ora in piu” su Rai3. Locatelli ha spiegato che pur essendo “indubitabile che ci sia stata forte crescita” dei numero di contagi negli ultimi giorni non si puo’ parlare di crescita esponenziale, perche’ non c’e’ il prodotto di una variabile per un numero fisso e quindi e’ diversa da quella lineare, dove c’e’ un numero che si aggiunge al precedente. Ha inoltre detto che c’e’ circolazione del virus che ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Nonindine’ di allarme, solo un terzo del numero di ieri di positivi e’ in soggetti sintomatici, mentre a febbraio e marzo erano tutti sintomatici”. Lo ha detto il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanita’, intervenendo a ‘In mezz’ora in piu” su Rai3.ha spiegato che pur essendo “indubitabile che ci sia stata forte crescita” dei numero di contagi negli ultimi giorni non si puo’ parlare di crescita esponenziale, perche’ non c’e’ il prodotto di una variabile per un numero fisso e quindi e’ diversa da quella lineare, dove c’e’ un numero che si aggiunge al precedente. Ha inoltre detto che c’e’ circolazione del virus che ...

