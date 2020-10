Coronavirus, le Regioni al governo: “Non chiudere le palestre, sì alla didattica a distanza a rotazione” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Le Regioni hanno proposto al governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia”. Lo riferisce presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza Stato-Regioni, Giovanni Toti. “Come Regioni vorremmo più di didattica a distanza a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni”, aggiunge, sottolineando che “la Liguria già usa i bus turistici dove si può e dove è utile, ma per alleggerire i mezzi serve anche scaglionare ingressi nelle scuole e nei luoghi di lavoro”. Poi conclude con un appello: ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Lehanno proposto aldi nonle, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia”. Lo riferisce presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza Stato-, Giovanni Toti. “Comevorremmo più dia rotazione per i ragazzi degli ultimi anni”, aggiunge, sottolineando che “la Liguria già usa i bus turistici dove si può e dove è utile, ma per alleggerire i mezzi serve anche scaglionare ingressi nelle scuole e nei luoghi di lavoro”. Poi conclude con un appello: ...

