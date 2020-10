Coronavirus, l'Asl attiva altri 48 posti letto dedicati nell'Ospedale del Mare (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla luce del crescente contagio a Napoli e in Campania, l'Asl Napoli 1 ha disposto l'attivazione di 40 posti letto di degenza ordinaria e di 8 posti letto di sub-intensiva dedicati al ricovero di ... Leggi su napolitoday (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla luce del crescente contagio a Napoli e in Campania, l'Asl Napoli 1 ha disposto l'zione di 40di degenza ordinaria e di 8di sub-intensivaal ricovero di ...

La tentazione di rendere Immuni obbligatoria ne snaturerebbe completamente i principi fondanti: è questa una proposta da respingere con forza.

Covid a Caserta, il contagio non si ferma: altri 187 positivi, sei i comuni più colpiti

Altri 187 casi positivi: ancora una volta il report dell'Asl registra per la provincia di Caserta un numero che va al di sopra dei 100 contagi, su un panorama di 1.410 nuovi contagiati ...

