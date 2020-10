Coronavirus, la Campania si attrezza: i posti letto del Cotugno passeranno da 180 a 260 (Di domenica 18 ottobre 2020) I posti letto dell’ospedale Cotugno di Napoli (che fa parte dell’Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid presto passeranno dagli attuali 180 a 260. E’ l’obiettivo intorno al quale si sta lavorando (oggi si e’ svolta una sorta di ‘unita’ di crisi aziendale’) per raggiungere il tetto massimo previsto dal piano regionale. I posti letto riguarderanno la degenza, la terapia sub intensiva e quella intensiva. Inoltre, una parte della Rianimazione dell’ospedale Monaldi potrebbe essere destinata ai malati Covid come gia’ avvenuto nel periodo del lockdown, Si lavora anche per reperire altre unita’ di personale all’interno dell’Azienda dei Colli per indirizzarle al miglior ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Idell’ospedaledi Napoli (che fa parte dell’Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid prestodagli attuali 180 a 260. E’ l’obiettivo intorno al quale si sta lavorando (oggi si e’ svolta una sorta di ‘unita’ di crisi aziendale’) per raggiungere il tetto massimo previsto dal piano regionale. Iriguarderanno la degenza, la terapia sub intensiva e quella intensiva. Inoltre, una parte della Rianimazione dell’ospedale Monaldi potrebbe essere destinata ai malati Covid come gia’ avvenuto nel periodo del lockdown, Si lavora anche per reperire altre unita’ di personale all’interno dell’Azienda dei Colli per indirizzarle al miglior ...

