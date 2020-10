Coronavirus, la Campania ha finito i posti letto: cosa succede ora? (Di domenica 18 ottobre 2020) L’emergenza posti letto per il Covid 19 in Campania sta portando al collasso gli ospedali: il Coronavirus sta mettendo a dura prova la sanità. L’emergenza posti letto per il Covid 19 è arrivata al limite: la Campania ha lanciato l’allarme. Il bollettino di oggi, diramato dall’Unità di crisi della Regione Campania parla di oltre 1400 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020) L’emergenzaper il Covid 19 insta portando al collasso gli ospedali: ilsta mettendo a dura prova la sanità. L’emergenzaper il Covid 19 è arrivata al limite: laha lanciato l’allarme. Il bollettino di oggi, diramato dall’Unità di crisi della Regioneparla di oltre 1400 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Campania, distanziamento trasporti: più autobus in servizio

La Regione Campania, d’intesa con l’Unità di Crisi ... di trasporto pubblico locale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha autorizzato servizi di trasporto pubblico ...

L’emergenza è sanitaria: ospedali in sofferenza, servono posti letto

Velocemente. Ad allarmare è l’aumento vertiginoso di casi positività al Covid-19 che, seppur viaggiando insieme all’aumento del numero dei tamponi processati, mette in crisi la rete ospedaliera della ...

