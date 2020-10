Coronavirus Italia: il bollettino di oggi e i dati della Protezione Civile per il 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 10.925 casi e 47 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti regione per regione: in Veneto si registra l’aumento più alto di casi Covid in questa seconda ondata del virus, con 800 nuovi contagiati in 24 ore. Si contano anche 9 decessi, che portano il dato dei morti a 2.256. Schizza verso l’alto il numero dei ricoveri: sono 467 oggi le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) La situazione dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 10.925 casi e 47 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti regione per regione: in Veneto si registra l’aumento più alto di casi Covid in questa seconda ondata del virus, con 800 nuovi contagiati in 24 ore. Si contano anche 9 decessi, che portano il dato dei morti a 2.256. Schizza verso l’alto il numero dei ricoveri: sono 467le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in ...

