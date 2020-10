Coronavirus, influencer ucraino negazionista muore a 33 anni - Aveva detto: 'Il Covid non esiste' (Di domenica 18 ottobre 2020) Aveva negato l'esistenza del Covid-19 ed è morto proprio a causa del virus a 33 anni Dmitriy Stuzhuk , un influencer ucraino con oltre un milione di follower. Il giovane, esperto di fitness e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020)negato l'nza del-19 ed è morto proprio a causa del virus a 33Dmitriy Stuzhuk , uncon oltre un milione di follower. Il giovane, esperto di fitness e ...

