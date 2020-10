Coronavirus, influencer di fitness muore a 33 anni. Sui social negava l’esistenza del virus (Di domenica 18 ottobre 2020) Un gioco del destino macabro e terribile. Una notizia che arriva nel giorno in cui l’epidemia da Coronavirus segna un nuovo record storico. A farne le spese un influencer del mondo del fitness che per mesi aveva sostenuto tesi negazioniste. Una realtà, quella dei complottisti, sempre più vasta. Definiti complottisti e negazionisti con una forte connotazione anti scientifica, rappresentano un fenomeno rilevante, complesso, presente in tutto il mondo, che va studiato dal punto di vista sociologico e della comunicazione. Il comune denominatore è l’utilizzo massiccio degli strumenti digitali che la rete mette a disposizione, facilitando la condivisione di contenuti, spesso virali, e di notizie definite da molti come fake news. Un’ampia platea di persone che dice “no”: le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Un gioco del destino macabro e terribile. Una notizia che arriva nel giorno in cui l’epidemia dasegna un nuovo record storico. A farne le spese undel mondo delche per mesi aveva sostenuto tesi negazioniste. Una realtà, quella dei complottisti, sempre più vasta. Definiti complottisti e negazionisti con una forte connotazione anti scientifica, rappresentano un fenomeno rilevante, complesso, presente in tutto il mondo, che va studiato dal punto di vista sociologico e della comunicazione. Il comune denominatore è l’utilizzo massiccio degli strumenti digitali che la rete mette a disposizione, facilitando la condivisione di contenuti, spesso virali, e di notizie definite da molti come fake news. Un’ampia platea di persone che dice “no”: le ...

