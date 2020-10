Coronavirus: in Toscana 906 nuovi casi, età media di 42 anni. Tutti i dati sulla regione (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono oggi 906 i nuovi casi di positivita’ al Coronavirus in Toscana (849 identificati in corso di tracciamento e 57 da attivita’ di screening) su un totale di casi, registrati dall’inizio dell’epidemia, pari a 22.802 unita’. I nuovi casi sono il 4,1% in piu’ rispetto al totale del giorno precedente. L’eta’ media dei 906 casi odierni e’ di 42 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o piu’). dati riferiti da Toscana Notizie, agenzia di informazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono oggi 906 idi positivita’ alin(849 identificati in corso di tracciamento e 57 da attivita’ di screening) su un totale di, registrati dall’inizio dell’epidemia, pari a 22.802 unita’. Isono il 4,1% in piu’ rispetto al totale del giorno precedente. L’eta’dei 906odierni e’ di 42circa (il 22% ha meno di 20, il 25% tra 20 e 39, il 31% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79, il 6% ha 80o piu’).riferiti daNotizie, agenzia di informazione ...

regionetoscana : #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - stefanopezzola : Coronavirus in Toscana: 11.622 i guariti totali, 906 nuovi casi, 440 ricoverati, 5 decessi #906_nuovi_casi… - iltirreno : Coronavirus in Toscana: il bollettino della Regione (domenica 18). Aumentano i ricoverati nei reparti Covid -