Coronavirus in Toscana | 906 nuovi casi età media 42 anni e 13 380 tamponi Cinque i decessi

(Di domenica 18 ottobre 2020) Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid salgono a 440 (46 in più rispetto a ieri, più 11,7%), 55 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 10%). Dati e grafiche

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 32,0 x100.000 residenti contro il 60 ...PROV. DI LUCCA – Sono di nuovo in aumento (80) i tamponi positivi al covid-19 sul territorio provinciale. In Toscana sfondato addirittura il muro dei 900 casi, mai successo prima. Da registrare anche ...