Coronavirus, in Russia contagi record e ospedali saturi. “Il vaccino? C’è chi non sa di prendere parte a una sperimentazione” (Di domenica 18 ottobre 2020) In Russia un rapido aumento di nuovi casi da Coronavirus sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Ma per ora le autorità di Mosca, la città più colpita dalla pandemia, hanno scelto solo di inasprire le misure restrittive, considerando un nuovo lockdown come l’ultima spiaggia. Benché la Russia abbia annunciato l’approvazione di ben due vaccini contro Covid, mentre un terzo è in arrivo, la loro sperimentazione in realtà ancora in corso, e i volontari che stanno prendendo parte alla terza fase dello studio di “Spuntik V”, definito dalla Russia il primo vaccino anti-Covid nel mondo, “stanno testando su di loro un farmaco sconosciuto e dall’efficacia ignota” senza rendersene conto, ha detto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Inun rapido aumento di nuovi casi dasta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Ma per ora le autorità di Mosca, la città più colpita dalla pandemia, hanno scelto solo di inasprire le misure restrittive, considerando un nuovo lockdown come l’ultima spiaggia. Benché laabbia annunciato l’approvazione di ben due vaccini contro Covid, mentre un terzo è in arrivo, la loro sperimentazione in realtà ancora in corso, e i volontari che stanno prendendoalla terza fase dello studio di “Spuntik V”, definito dallail primoanti-Covid nel mondo, “stanno testando su di loro un farmaco sconosciuto e dall’efficacia ignota” senza rendersene conto, ha detto a ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: record di morti in #Russia, 286 in 24 ore Allarme #positivi anche in #Germania, #Londra passerà al li… - SoyLeoLuna : RT @tancredipalmeri: Bollettino #coronavirus Dom 13 Set(ieri) Alti nuovi casi India, USA, Brasile crisi peggiori Poi: Argentina, Colombi… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Ven 16 Ott (ieri) Record di nuovi casi per 3rzo giorno consecutivo! USA, India, Brasile e… - haStatoNESSUNO : @pelton2019 @FRANCESCOCARDE3 @pelton2018 @pelton2013 @TommyBrain @oss_romano @Avvenire_Nei @petergomezblog… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Russia, fake-news sul vaccino al coronavirus AstraZeneca: "Sarete trasformati in scimmie" Liberoquotidiano.it la "Rassegna" completa

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni sino-americane dopo ...

Da Delhi a Londra in bus, settanta giorni di bellezza

Avete mai pensato a un viaggio da Delhi a Londra, o viceversa? Da maggio 2021, covid-19 permettendo, sarà possibile effettuarlo. Come?

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni sino-americane dopo ...Avete mai pensato a un viaggio da Delhi a Londra, o viceversa? Da maggio 2021, covid-19 permettendo, sarà possibile effettuarlo. Come?