Coronavirus, in Lombardia salgono i morti (+21), 2.975 i nuovi positivi. 122 i ricoveri nelle ultime 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Il bollettino del 18 ottobre Sono 2.975 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’ultima giornata in Lombardia, a fronte di un aumento di +30.981 tamponi, ieri erano +29.053. Il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 17.078: +21, ieri +13. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, le unità di terapia intensiva sono ancora in aumento: +14, per un totale di 110 pazienti. Cresce ancora il numero dei ricoverati: +122. Il numero delle persone guarite e/o dimesse è invece salito a 86.397: +1.285. Continua l’incremento dei casi anche nella provincia di Milano: +1.463, contro i +1.388 di ieri. A Milano città i casi sono +727. October 18, 2020 Le province Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia: Milano (+1.463) di cui Milano città +727Monza e ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Il bollettino del 18 ottobre Sono 2.975 icasi diregistrati nell’ultima giornata in, a fronte di un aumento di +30.981 tamponi, ieri erano +29.053. Il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 17.078: +21, ieri +13. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, le unità di terapia intensiva sono ancora in aumento: +14, per un totale di 110 pazienti. Cresce ancora il numero dei ricoverati: +122. Il numero delle persone guarite e/o dimesse è invece salito a 86.397: +1.285. Continua l’incremento dei casi anche nella provincia di Milano: +1.463, contro i +1.388 di ieri. A Milano città i casi sono +727. October 18, 2020 Le province Questi i casi disuddivisi per provincia: Milano (+1.463) di cui Milano città +727Monza e ...

Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - RegLombardia : #LNews sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%. Approfondiment… - RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, direttore Ats di Milano: 'Situazione in Lombardia è critica' #CORONAVIRUS - ProntoPCBaveno : RT @SkyTG24: Coronavirus, direttore Ats #Milano: “Situazione Lombardia è critica” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Lombardia, contagi in aumento. Più ricoveri, allarme terapie intensive IL GIORNO Covid: 2.975 nuovi positivi in Lombardia e 21 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 18 ott 17:22 - (Agenzia Nova) - Sono 2.975 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia con 30.981 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,6 per cento, superiore al 9,1 di ieri, quando ...

Covid: 2.664 nuovi positivi in Lombardia e 25 pazienti in più in terapia intensiva

Milano, 17 ott 17:49 - (Agenzia Nova) - Sono 2.664 i nuovi positivi in Lombardia con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1 per cento, superiore al 7,9 di ieri, quando i nuovi ...

Milano, 18 ott 17:22 - (Agenzia Nova) - Sono 2.975 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia con 30.981 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,6 per cento, superiore al 9,1 di ieri, quando ...Milano, 17 ott 17:49 - (Agenzia Nova) - Sono 2.664 i nuovi positivi in Lombardia con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1 per cento, superiore al 7,9 di ieri, quando i nuovi ...