Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ottobre 2020 - E' atteso per il pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre, il nuovo bollettino relativo all'emergenza Covid-19 in Lombardia , la regione più duramente colpita dalla diffusione ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 182020 - E' atteso per il pomeriggio di, domenica 18, il nuovorelativo all'emergenza Covid-19 in, la regione più duramente colpita dalla diffusione ...

RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - RegLombardia : #LNews sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%. Approfondiment… - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - FatimaCurzio : RT @Corriere: In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - Virus1979C : RT @Corriere: In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Lombardia, contagi in aumento. Più ricoveri, allarme terapie intensive IL GIORNO Coronavirus, al Sant’Anna arrivano anche i pazienti di Milano

Sono stati trasferiti venerdì nei reparti Covid dell’ospedale Sant’Anna anche alcuni pazienti della provincia di Milano. La decisione è stata presa dall’agenzia regionale Areu dato che la struttura di ...

Covid, 10.925 nuovi positivi e 47 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Sono 10.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... mentre in isolamento domiciliare ci sono 109.613 persone. La Lombardia si conferma la regione dove, ...

Sono stati trasferiti venerdì nei reparti Covid dell’ospedale Sant’Anna anche alcuni pazienti della provincia di Milano. La decisione è stata presa dall’agenzia regionale Areu dato che la struttura di ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 10.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... mentre in isolamento domiciliare ci sono 109.613 persone. La Lombardia si conferma la regione dove, ...