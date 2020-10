Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 18 ottobre: 2.975 positivi e 21 morti (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ottobre 2020 - oggi in Lombardia si contano 2.975 nuovi positivi al Coronavirus e 21 morti . Il nodo più critico resta quello della pressione sugli ospedali, che sta aumentando ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 182020 -insi contano 2.975 nuoviale 21. Il nodo più critico resta quello della pressione sugli ospedali, che sta aumentando ...

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 18 ottobre. Rispetto alla giornata precedente sono stati ...

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.975 ... in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 414.241.

