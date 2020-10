Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 ottobre: 11.705 nuovi casi e 69 morti (Di domenica 18 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 18 ottobre. La percentuale di positivi su tamponi sale dal 7% all’8% Leggi su corriere (Di domenica 18 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a18. La percentuale di positivi su tamponi sale dal 7% all’8%

