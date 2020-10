Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 ottobre Non si ferma l’aumento del Coronavirus in Italia. Sono 11.705 i positivi registrati nelle ultime 24 ore con 146.541 tamponi (quasi 20mila in meno rispetto al giorno precedente n.d.r.). Ritornano ad aumentare i morti (69) e la pressione sui servizi sanitari. Da precisare che la crescita in terapia intensiva è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 18 ottobre Non si ferma l’aumento delin. Sono 11.705 i positivi registrati nelle24 ore con 146.541 tamponi (quasi 20mila in meno rispetto al giorno precedente n.d.r.). Ritornano ad aumentare i morti (69) e la pressione sui servizi sanitari. Da precisare che la crescita in terapia intensiva è ...

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Corriere : Crisanti: «In Italia si è sbriciolato il sistema di controllo sul virus» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 10.925 nuovi casi in un giorno e 47 morti #CORONAVIRUS - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: Oggi 11.705 positivi al #coronavirus in Italia con 146.541 tamponi. Fra poco tutti i dati e i grafici qui su Twitter. - ForzAzzurri1926 : Coronavirus, il bollettino del giorno 18 ottobre > -